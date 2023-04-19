«Россети Тюмень» заняли третье место в рейтинге компаний по передаче электроэнергии

Отметим, в 2022 году для повышения надежности электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона «Россети Тюмень» провели ремонт более 1,9 тысячи километров линий электропередачи и 661 подстанции. Также энергетики выполнили технологическое присоединение более 7 тысяч новых потребителей. Выданная им суммарная мощность превысила 250 МВт.