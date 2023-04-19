«Россети Тюмень» заняли третье место в рейтинге компаний по передаче электроэнергии

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Эксперты сравнили показатели 53 крупнейших региональных электросетевых предприятий РФ за 2022 год, учитывая при оценке качества оказываемых услуг среднюю продолжительность и частоту перерывов энергоснабжения.
В результате был составлен рейтинг, в котором компания «Россети Тюмень» заняла третье место, набрав 51 балл.
Кроме того, РА подготовило еще один рейтинг: ТОП-20 компаний, обеспечивающих максимально короткий срок технологического присоединения к электросетям. В результате подсчета «Россети Тюмень» набрали 49 баллов и заняли 5 место.
Отметим, в 2022 году для повышения надежности электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона «Россети Тюмень» провели ремонт более 1,9 тысячи километров линий электропередачи и 661 подстанции. Также энергетики выполнили технологическое присоединение более 7 тысяч новых потребителей. Выданная им суммарная мощность превысила 250 МВт.