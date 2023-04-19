nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Изображение материала

«Россети Тюмень» заняли третье место в рейтинге компаний по передаче электроэнергии

19 апреля 2023, 12:44
Фото: Россети
Рейтинговое агентство (РА) «Энергоньюс Медиа» опубликовало итоги ежегодного исследования качества услуг по передаче электроэнергии.

Эксперты сравнили показатели 53 крупнейших региональных электросетевых предприятий РФ за 2022 год, учитывая при оценке качества оказываемых услуг среднюю продолжительность и частоту перерывов энергоснабжения.

В результате был составлен рейтинг, в котором компания «Россети Тюмень» заняла третье место, набрав 51 балл.

Кроме того, РА подготовило еще один рейтинг: ТОП-20 компаний, обеспечивающих максимально короткий срок технологического присоединения к электросетям. В результате подсчета «Россети Тюмень» набрали 49 баллов и заняли 5 место.

Отметим, в 2022 году для повышения надежности электроснабжения потребителей Тюменского макрорегиона «Россети Тюмень» провели ремонт более 1,9 тысячи километров линий электропередачи и 661 подстанции. Также энергетики выполнили технологическое присоединение более 7 тысяч новых потребителей. Выданная им суммарная мощность превысила 250 МВт.

#Работа#Дороги#Экономика#Александр Мязин
Подпишитесь
«Упал вместе с балконом»: кто виноват в ЧП на улице Обдорской
Сегодня, 06:46
«Страшно, очень страшно»: тюменцев с утра напугали выстрелы
Сегодня, 07:14
«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам
Сегодня, 02:17
Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ
Сегодня, 06:06
«Рябцев vs Кухарук»: общественник судится с главой города
Сегодня, 09:03
Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов
Сегодня, 03:32