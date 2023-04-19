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Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

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Пропавшего в Тюмени дедушку нашли за 2 дня

19 апреля 2023, 13:39
Фото: Белая Сова

В Тюмени нашли пропавшего пожилого мужчину с седыми усами и бородой

В областной столице нашли потерявшегося пожилого мужчину. По данным ПО «Белая Сова», он жив и с ним всё в порядке.

72-летнего Виктора Жохова искали с 17 апреля. Сегодня утром стало известно о завершении розыскных мероприятий. Информация была предоставлена поисковым отрядом «Белая Сова».

На данный момент в Тюменской области продолжаются поиски молодого человека Поспелова Юрия Геннадьевича (об этом сообщал «Наш город»). Он уже давно не связывался с родственниками. На вид 25-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие. По информации поискового отряда «Белая Сова», о нём ничего не известно с 31 декабря.

Поисковики разыскивают пропавшего молодого тюменца. Фото
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиск человека
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