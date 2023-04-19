Пропавшего в Тюмени дедушку нашли за 2 дня

На данный момент в Тюменской области продолжаются поиски молодого человека Поспелова Юрия Геннадьевича (об этом сообщал «Наш город»). Он уже давно не связывался с родственниками. На вид 25-30 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие. По информации поискового отряда «Белая Сова», о нём ничего не известно с 31 декабря.