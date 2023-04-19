Прокуроры проверят кирпичную кладку жилого дома в Тюмени из-за обрушения

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«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту произошедшего в ночь с 18 на 19 апреля текущего года в микрорайоне «Ямальский-2» обрушения кирпичной кладки ограждения балкона, в результате которого пострадал человек», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Сегодня «Наш город» сообщал, что минувшей ночью с балкона 3-го этажа дома №7 на улице Обдорской в Тюмени выпал мужчина. Сейчас он находится в отделении реанимации ОКБ №2.