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Прокуроры проверят кирпичную кладку жилого дома в Тюмени из-за обрушения

19 апреля 2023, 11:00
Фото: 1MI

Назначена прокурорская проверка из-за обрушения кладки дома в «Ямальском-2»

По факту обрушения кирпичной кладки балкона в жилом доме прокуратура Тюменской области проводит проверку. В результате инцидента пострадал человек.
«Прокуратура Тюменской области организовала проверку по факту произошедшего в ночь с 18 на 19 апреля текущего года в микрорайоне «Ямальский-2» обрушения кирпичной кладки ограждения балкона, в результате которого пострадал человек», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Сегодня «Наш город» сообщал, что минувшей ночью с балкона 3-го этажа дома №7 на улице Обдорской в Тюмени выпал мужчина. Сейчас он находится в отделении реанимации ОКБ №2.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Безопасность#Прокуратура#Дела судебные#Александр Мязин
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