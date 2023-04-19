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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 06:11

Updated Сегодня, 06:11

Продажи иномарок с пробегом выросли на 21% в Тюмени

19 апреля 2023, 06:09

Продажи иномарок с пробегом выросли на 21% в Тюмени

В Тюмени за первый квартал текущего года выросли продажи иномарок с пробегом. По данным портала Авито Авто, их средняя цена выросла на 7% по сравнению с 4-м кварталом прошлого года и составила более 680 000 рублей.
Сюжет
Тюмень

Доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом в Тюменской области в I квартале 2023 года составила 73%. По России эксперты отмечают рост в 25,5%, а средняя цена выросла почти на 12% и  составила 750 000 рублей.

«Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе — за счет ввоза автомобилей из-за рубежа», - рассказали изданию NashGorod эксперты Авито Авто.

На первом месте в рейтинге самых востребованных иномарок с пробегом в Тюменской области по итогам I квартала – Ford Focus. Его средняя цена – 420 000 р. Вторую позицию занимает Hyundai Solaris, третью – Kia Rio.

В топ-10 самых также вошли: Toyota Camry, Daewoo Nexia, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Chevrolet Niva, Kia Ceed и Daewoo Matiz.

 

 

#Олеся Киреева#Автомобилисты#Иномарки#Иномарки с пробегом#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Водители#Тюмень#Тюменская область
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