Продажи иномарок с пробегом выросли на 21% в Тюмени

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:11
Updated Сегодня, 06:11
Доля иномарок на рынке автомобилей с пробегом в Тюменской области в I квартале 2023 года составила 73%. По России эксперты отмечают рост в 25,5%, а средняя цена выросла почти на 12% и составила 750 000 рублей.
«Сегодня рынок авто с пробегом представляет широкий выбор моделей: автомобильные дилеры наладили процесс пополнения склада автомобилей с пробегом, в том числе — за счет ввоза автомобилей из-за рубежа», - рассказали изданию NashGorod эксперты Авито Авто.
На первом месте в рейтинге самых востребованных иномарок с пробегом в Тюменской области по итогам I квартала – Ford Focus. Его средняя цена – 420 000 р. Вторую позицию занимает Hyundai Solaris, третью – Kia Rio.
В топ-10 самых также вошли: Toyota Camry, Daewoo Nexia, Toyota Corolla, Volkswagen Polo, Chevrolet Niva, Kia Ceed и Daewoo Matiz.