Продажи иномарок с пробегом выросли на 21% в Тюмени

Продажи иномарок с пробегом выросли на 21% в Тюмени

В Тюмени за первый квартал текущего года выросли продажи иномарок с пробегом. По данным портала Авито Авто, их средняя цена выросла на 7% по сравнению с 4-м кварталом прошлого года и составила более 680 000 рублей.

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