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Приставы взыскали с отца 600 тысяч алиментных выплат

19 апреля 2023, 04:26
Фото: 1MI
Более 600 тыс рублей алиментных выплат взыскали тюменские приставы для ребенка

Более 600 тыс рублей алиментных выплат взыскали тюменские приставы для ребенка

Право 10-летнего мальчика из Тюменского района на получение алиментов от отца пришлось восстанавливать в принудительном порядке.
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Дети

В ФССП по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что мужчина и ранее привлекался по статье за неуплату алиментов. За все время он ни разу не отправлял ребенку деньги добровольно.

«Он в прошлом — успешный предприниматель. Разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни, забыв об отцовском долге перед сыном. Судебные приставы Тюменского районного отделения арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее должнику, а от вырученных денег бывший предприниматель снял с себя тяжелое бремя, расплатившись с долгами», — рассказала Алена Доцкевич, главный специалист–эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП РФ в регионе.

Сейчас мальчик уже получил выплату в размере 600 тысяч рублей. Закрыли и налоговые выплаты, сумма которых составила порядка 100 тыс рублей. Сейчас мужчина устроился на работу, а его заработная плата направлена на дальнейшую и своевременную выплату алиментов ребенку.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что за «алиментный» долг в 1,7 млн рублей тюменку приговорили к принудительным работам

#Алиса Вернер#ФССП#Судебные приставы#Дети#Алименты#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Тюменская область#Общество
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