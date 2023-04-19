Приставы взыскали с отца 600 тысяч алиментных выплат

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В ФССП по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что мужчина и ранее привлекался по статье за неуплату алиментов. За все время он ни разу не отправлял ребенку деньги добровольно.
«Он в прошлом — успешный предприниматель. Разрушил свою семью, бизнес, репутацию, стал вести аморальный образ жизни, забыв об отцовском долге перед сыном. Судебные приставы Тюменского районного отделения арестовали и реализовали нежилое помещение, принадлежавшее должнику, а от вырученных денег бывший предприниматель снял с себя тяжелое бремя, расплатившись с долгами», — рассказала Алена Доцкевич, главный специалист–эксперт по взаимодействию со средствами массовой информации УФССП РФ в регионе.
Сейчас мальчик уже получил выплату в размере 600 тысяч рублей. Закрыли и налоговые выплаты, сумма которых составила порядка 100 тыс рублей. Сейчас мужчина устроился на работу, а его заработная плата направлена на дальнейшую и своевременную выплату алиментов ребенку.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что за «алиментный» долг в 1,7 млн рублей тюменку приговорили к принудительным работам