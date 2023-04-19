Приставал к маленькой девочке: 35-летний тюменец получил 14 лет колонии

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Всего в деле было 4 эпизода. Мужчина признан виновным за действия сексуального характера в отношении девушки, не достигшей 14-летненго возраста.
«Молодой человек в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону, который воспользовался ситуацией», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
О преступлении стало известно маме девочки. Мужчина признал вину.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы были напуганы звуками выстрелов, которые раздались на Харьковской сегодня утром.