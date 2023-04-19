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Приставал к маленькой девочке: 35-летний тюменец получил 14 лет колонии

19 апреля 2023, 10:52
Фото: 1MI

Тюменец приставал к дальней родственнице, его осудили на 14 лет колонии

Тюменец получил 14 лет колонии за приставания к маленькой девочке. По данным пресс-службы региональных судов, приговор вынесен 35-летнему мужчине.

Всего в деле было 4 эпизода. Мужчина признан виновным за действия сексуального характера в отношении девушки, не достигшей 14-летненго возраста.

«Молодой человек в ноябре 2019 года и в феврале 2020 года приставал к дальней родственнице. Девушка была в гостях у своей бабушки и, разговаривая, присела на диван к Антону, который воспользовался ситуацией», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

О преступлении стало известно маме девочки. Мужчина признал вину.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы были напуганы звуками выстрелов, которые раздались на Харьковской сегодня утром.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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