Победитель экологического челленджа «Чистая вода» поедет на Камчатку

Илья Разбаш, лидер акции «Вода России», сообщил, что первый челлендж “Береги берег” прошел в 2022 году, и в результате пришли тысячи фотографий разнообразных водоемов России. Участники не только делали снимки рек и морей, но также участвовали в субботниках по очистке берегов, а многие примкнули к движению. Разбаш подчеркнул, что наши водоемы требуют заботы, так как они «огромны, но не безграничны».