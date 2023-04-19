Победитель экологического челленджа «Чистая вода» поедет на Камчатку

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Акция «Вода России» и медиагруппа «Комсомольская правда» выступают организаторами данного события. Конкурс открыт для всех, кто заботится о морях, реках, озерах и других водоемах России. Главной целью экочелленджа является охрана национальных водоемов, которая будет продвигаться через федеральную уборочную акцию берегов.
Илья Разбаш, лидер акции «Вода России», сообщил, что первый челлендж “Береги берег” прошел в 2022 году, и в результате пришли тысячи фотографий разнообразных водоемов России. Участники не только делали снимки рек и морей, но также участвовали в субботниках по очистке берегов, а многие примкнули к движению. Разбаш подчеркнул, что наши водоемы требуют заботы, так как они «огромны, но не безграничны».
Победительницей прошлогоднего челленджа стала Елена Погорелова, которая была награждена поездкой на Байкал – это было ее заветной мечтой. В этом году организаторы объявили о 20 призах, среди которых главным является путешествие на Камчатку для двоих. Всю информацию о конкурсе и наградах можно найти на сайте «Комсомольской правды».
Минприроды проводит всероссийскую акцию по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел») уже 9 лет подряд. В проекте приняли участие свыше 8 млн человек, из них 1,34 млн - в минувшем году. Объем собранных только в этом году отходов превышает 150 000 кубических метров. Добровольцы уже очистили 10 300 водоемов.