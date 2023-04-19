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Пенсионер пропал в Тюмени вчера вечером: он нуждается в медицинской помощи

19 апреля 2023, 09:33
Фото: ТюменьРегионСпас

Пожилой мужчина пропал в районе «Тюменская слобода»

Пенсионер, нуждающий в медицинской помощи, пропал в Тюмени 18 апреля, сообщили в ДПСО «ТюменьРегионСпас».

Вечером 18 апреля 71-летний мужчина вышел из дома на прогулку и не вернулся. На нем были надеты чёрное пальто, чёрная кожаная кепка, чёрные брюки и коричневые ботинки.

Пожилой горожанин проживает в районе «Тюменская слобода». Среди его примет в ориентировке перечисляют рост 165 см, темно-русые волосы с проседью и голубые глаза. Среди особых примет — медленную походку.

Всех, кому станет известно о местонахождении тюменца, просят звонить: 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.

Ранее «Наш город» писал, что поиски пропавшего пожилого мужчины продолжались с 27 марта до середины апреля. К счастью, его нашли живым и здоровым.

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#Елена Чебоксарова#Поиск людей#Поиск человека#Пропавшие#Пропавшие без вести#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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