Пенсионер пропал в Тюмени вчера вечером: он нуждается в медицинской помощи

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Вечером 18 апреля 71-летний мужчина вышел из дома на прогулку и не вернулся. На нем были надеты чёрное пальто, чёрная кожаная кепка, чёрные брюки и коричневые ботинки.
Пожилой горожанин проживает в районе «Тюменская слобода». Среди его примет в ориентировке перечисляют рост 165 см, темно-русые волосы с проседью и голубые глаза. Среди особых примет — медленную походку.
Всех, кому станет известно о местонахождении тюменца, просят звонить: 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52.
Ранее «Наш город» писал, что поиски пропавшего пожилого мужчины продолжались с 27 марта до середины апреля. К счастью, его нашли живым и здоровым.