Около Тюмени расширят федеральную трассу «Иртыш» до 4 полос и перекроют мост

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
На 176 км трассы Р-254 будет организован объезд. После завершения работ дорогу расширят до 4 полос.
«Автомобильный переход через Пышму эксплуатируется с 1978 года и несет огромную нагрузку с учетом возросших потоков автотранспорта на подъезде к Тюмени», – сообщил главный эксперт проекта Сергей Мухаметзянов.
В районе Червишево появится новый мост, его длинна составит 174 метра.
Ранее «Наш город» сообщал, что строительство скандальной развязки на Червишевском тракте будет завершено до конца текущего года.