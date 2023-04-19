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Около Тюмени расширят федеральную трассу «Иртыш» до 4 полос и перекроют мост

19 апреля 2023, 14:18
Фото: 1MI

Под Тюменью на реке Пышма перекроют мост для ремонта дороги

По данным «Уралуправдора», строители проведут 4 этап капитального ремонта участка трассы Р-254 «Иртыш» на 170-194 км. Мост через реку Пышма перекроют для транспорта.

На 176 км трассы Р-254 будет организован объезд. После завершения работ дорогу расширят до 4 полос.

«Автомобильный переход через Пышму эксплуатируется с 1978 года и несет огромную нагрузку с учетом возросших потоков автотранспорта на подъезде к Тюмени», – сообщил главный эксперт проекта Сергей Мухаметзянов.

В районе Червишево появится новый мост, его длинна составит 174 метра.

Ранее «Наш город» сообщал, что строительство скандальной развязки на Червишевском тракте будет завершено до конца текущего года.

Строительство скандальной развязки завершат в Тюмени до конца года
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Дороги#Деньги#Водители#Безопасность на дорогах
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