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Минприроды предложил возложить ответственность за утилизацию упаковки на изготовителя

19 апреля 2023, 08:40
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минприроды о переложении ответственности за утилизацию упаковки на ее производителей.

В настоящее время за плату за утилизацию и экологический сбор отвечают производители конечной продукции, однако такой подход не позволяет контролировать сферу из-за большого числа игроков и возможности легко получить липовые сертификаты утилизации.

Предлагаемая мера поможет перейти к экономике замкнутого цикла к 2030 году, сокращая объемы захоронения отходов. Это, в свою очередь, поможет решить проблему экологического загрязнения и снизить вредное воздействие на окружающую среду, - пишут Известия.

Однако такой подход может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса, особенно для малых и средних компаний, которые могут не иметь достаточных ресурсов для утилизации упаковки. В правительстве отмечают, что такие вопросы будут учтены в процессе разработки нового закона.

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