Минприроды предложил возложить ответственность за утилизацию упаковки на изготовителя

Однако такой подход может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса, особенно для малых и средних компаний, которые могут не иметь достаточных ресурсов для утилизации упаковки. В правительстве отмечают, что такие вопросы будут учтены в процессе разработки нового закона.