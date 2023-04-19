Минприроды предложил возложить ответственность за утилизацию упаковки на изготовителя

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В настоящее время за плату за утилизацию и экологический сбор отвечают производители конечной продукции, однако такой подход не позволяет контролировать сферу из-за большого числа игроков и возможности легко получить липовые сертификаты утилизации.
Предлагаемая мера поможет перейти к экономике замкнутого цикла к 2030 году, сокращая объемы захоронения отходов. Это, в свою очередь, поможет решить проблему экологического загрязнения и снизить вредное воздействие на окружающую среду, - пишут Известия.
Однако такой подход может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса, особенно для малых и средних компаний, которые могут не иметь достаточных ресурсов для утилизации упаковки. В правительстве отмечают, что такие вопросы будут учтены в процессе разработки нового закона.