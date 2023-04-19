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Международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi скоро откроется в Тюмени

19 апреля 2023, 11:46
Фото: Скрин паблика ВК Lichi

Известный магазин Lichi появится в тюменском ТРЦ «Кристалл»

Известный магазин дизайнерской одежды Lichi откроется в Тюмени 21-22 апреля. По данным тг-канала «Темы Тюмени», торговая точка появится в ТРЦ «Кристалл».

Данная сеть магазинов представлена в 9 странах мира. Здесь продаются дорогая одежда, обувь и аксессуары. Ранее магазины этой торговой сети открылись в 14 городах России (в том числе в Омске и Екатеринбурге).

11 апреля «Наш город» сообщал, что в Тюмени магазины Zara откроются под новым брендом 4 мая. Новым владельцем торговых точек группы Inditex является компания Daher Group. Сделка прошла ещё в начале этого года.

В Тюмени могут снова открыться магазины Zara, но под другим брендом
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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