Международная сеть магазинов дизайнерской одежды Lichi скоро откроется в Тюмени

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Данная сеть магазинов представлена в 9 странах мира. Здесь продаются дорогая одежда, обувь и аксессуары. Ранее магазины этой торговой сети открылись в 14 городах России (в том числе в Омске и Екатеринбурге).
11 апреля «Наш город» сообщал, что в Тюмени магазины Zara откроются под новым брендом 4 мая. Новым владельцем торговых точек группы Inditex является компания Daher Group. Сделка прошла ещё в начале этого года.