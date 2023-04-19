Каждый сотый житель Тюменской области подвержен психическим расстройствам

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Постепенно общее число тюменцев с различными расстройствами снижается.
«На текущий момент времени на диспансерном наблюдении по психическим расстройствам находятся 15 098 человек», – сообщила изданию Екатерина Климович.
В 2021 году тюменцев с расстройством психики было 15 347. Напомним, что в Тюменской области проживает почти 1,55 млн человек, примерно каждый 100 житель региона имеет проблемы с психикой.
Ранее «Наш город» сообщал об опасности лиссофобии. Заболевание представляет собой страх перед психическим расстройством.