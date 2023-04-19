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Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

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Каждый сотый житель Тюменской области подвержен психическим расстройствам

19 апреля 2023, 13:54
Фото: 1MI

У каждого сотого тюменца наблюдаются расстройства психики

В регионе проживают более 15 тысяч человек с психическими расстройствами. По данным издания «ФедералПресс», это подтвердили в пресс-службе депздрава Тюменской области.

Постепенно общее число тюменцев с различными расстройствами снижается.

«На текущий момент времени на диспансерном наблюдении по психическим расстройствам находятся 15 098 человек», – сообщила изданию Екатерина Климович.

В 2021 году тюменцев с расстройством психики было 15 347. Напомним, что в Тюменской области проживает почти 1,55 млн человек, примерно каждый 100 житель региона имеет проблемы с психикой.

Ранее «Наш город» сообщал об опасности лиссофобии. Заболевание представляет собой страх перед психическим расстройством.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Врачи
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