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Как выбирать, с чем сочетать и куда лучше класть плитку в стиле пэчворк

19 апреля 2023, 06:20
Фото: piqsels.com
Плитка с хаотичным жизнерадостным узором, созданным в винтажной технике пэчворк, относится к числу наиболее популярных на сегодняшний день интерьерных решений.

Импровизированные лоскутные орнаменты существуют в культуре многих стран, но по традиции ассоциируются со Средиземноморьем, где впервые начали создавать керамическую плитку-пэчворк.

Секреты правильного выбора

Современные производители предлагают широчайший выбор интересных коллекций в стиле пэчворк, однако далеко не вся выпускаемая плитка выглядит стильно и органично.

Для того, чтобы итоговый результат выглядел максимально гармоничным стоит обратить внимание на несколько важных условий:

  • Формат

Стилистика плитки с лоскутным узором подразумевает использование небольших фрагментов, поэтому наилучшими форматами для коллекций в стиле пэчворк считаются квадратные элементы с размерами 15×15 см или 20×20 см, а также мелкоформатная прямоугольная плитка кабанчик или гексагоны.

  • Цветовая гамма

Гармоничная палитра пэчворка складывается из ярких и пестрых, но натуральных цветов. Красиво смотрятся в этом контексте коричневые, белые, бежевые, синие и зеленые оттенки. Стильно смотрится охра и терракота.

  • Рельеф

Дизайнеры не предъявляют строгих требований в отношении фактуры плитки. Стильно может смотреться любой из существующих вариантов, но наиболее эффектно и выразительно выглядят элементы с матовой обработкой или рельефным декором.

  • Аутентичный орнамент

Рисунок на плитке также должен соответствовать общим традициям, а потому обычно складывается из разрозненных кусочков с растительным или геометрическим орнаментом, а также классических восточных узоров арабесок и дамасков.

Лучшие сочетания с плиткой пэчворк

Фото: planetaplitki.ru

Главным достоинством плитки с узором пэчворк является универсальность, благодаря которой она отлично сочетается практически с любыми отделочными материалами:

  • органично смотрится пестрый узор с простыми монохромными элементами, которые уравновешивают активный принт и подчеркивают его динамику;
  • пэчворк+терракота — классическое сочетание, проверенное временем. Теплые оттенки жженой глины обладают не менее сильной эстетикой и также успешно создают в интерьере атмосферу уюта и размеренности;
  • пэчворк и цементная плитка — не самое очевидное, но весьма выразительное и эффектное сочетание, обыгрывающее контраст уютного рукодельного рисунка и холодного индустриального фона;
  • отделка с использованием дерева считается одним из классических сочетаний. Такая облицовка хорошо гармонирует в первую очередь с плиткой под состаренное дерево, но красиво смотрится и с традиционной паркетной доской.

Актуальные интерьерные решения с плиткой-пэчворк

Поскольку современные производители предлагают полюбившийся многим принт не только в виде керамической плитки, но и в керамограните, сфера его применения перестает быть очерчена узкими рамками декоративных вставок, панно или рабочих зон кухонного фартука. Прочные и износостойкие вариации облицовки могут быть использованы для напольного покрытия жилых комнат и помещений с высокой проходимостью.

Не существует строгих ограничений и в выборе пространства. Эффектный и динамичный узор из множества лоскутков великолепно вписывается не только в жилые, но и в коммерческие помещения.

Привлекательная атмосферная отделка отлично смотрится в оформлении кафе, баров, кофеен, хаммамов и уютных гостиничных комплексов. Можно смело приобретать плитку пэчворк для облицовки домашних ванных комнат, санузлов, кухонь, балконов, прихожих и даже гостиных выдержанных в стиле лофт, прованс, кантри, модерн, а также скандинавском, восточном, средиземноморском или современном дизайне.

Материал подготовлен planetaplitki.ru

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