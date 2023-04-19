Как выбирать, с чем сочетать и куда лучше класть плитку в стиле пэчворк

Поскольку современные производители предлагают полюбившийся многим принт не только в виде керамической плитки, но и в керамограните, сфера его применения перестает быть очерчена узкими рамками декоративных вставок, панно или рабочих зон кухонного фартука. Прочные и износостойкие вариации облицовки могут быть использованы для напольного покрытия жилых комнат и помещений с высокой проходимостью.