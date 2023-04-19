Как выбирать, с чем сочетать и куда лучше класть плитку в стиле пэчворк

Posted Вчера, 06:20
Published Вчера, 06:20
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
Импровизированные лоскутные орнаменты существуют в культуре многих стран, но по традиции ассоциируются со Средиземноморьем, где впервые начали создавать керамическую плитку-пэчворк.
Современные производители предлагают широчайший выбор интересных коллекций в стиле пэчворк, однако далеко не вся выпускаемая плитка выглядит стильно и органично.
Для того, чтобы итоговый результат выглядел максимально гармоничным стоит обратить внимание на несколько важных условий:
Стилистика плитки с лоскутным узором подразумевает использование небольших фрагментов, поэтому наилучшими форматами для коллекций в стиле пэчворк считаются квадратные элементы с размерами 15×15 см или 20×20 см, а также мелкоформатная прямоугольная плитка кабанчик или гексагоны.
Гармоничная палитра пэчворка складывается из ярких и пестрых, но натуральных цветов. Красиво смотрятся в этом контексте коричневые, белые, бежевые, синие и зеленые оттенки. Стильно смотрится охра и терракота.
Дизайнеры не предъявляют строгих требований в отношении фактуры плитки. Стильно может смотреться любой из существующих вариантов, но наиболее эффектно и выразительно выглядят элементы с матовой обработкой или рельефным декором.
Рисунок на плитке также должен соответствовать общим традициям, а потому обычно складывается из разрозненных кусочков с растительным или геометрическим орнаментом, а также классических восточных узоров арабесок и дамасков.
Главным достоинством плитки с узором пэчворк является универсальность, благодаря которой она отлично сочетается практически с любыми отделочными материалами:
Поскольку современные производители предлагают полюбившийся многим принт не только в виде керамической плитки, но и в керамограните, сфера его применения перестает быть очерчена узкими рамками декоративных вставок, панно или рабочих зон кухонного фартука. Прочные и износостойкие вариации облицовки могут быть использованы для напольного покрытия жилых комнат и помещений с высокой проходимостью.
Не существует строгих ограничений и в выборе пространства. Эффектный и динамичный узор из множества лоскутков великолепно вписывается не только в жилые, но и в коммерческие помещения.
Привлекательная атмосферная отделка отлично смотрится в оформлении кафе, баров, кофеен, хаммамов и уютных гостиничных комплексов. Можно смело приобретать плитку пэчворк для облицовки домашних ванных комнат, санузлов, кухонь, балконов, прихожих и даже гостиных выдержанных в стиле лофт, прованс, кантри, модерн, а также скандинавском, восточном, средиземноморском или современном дизайне.
Материал подготовлен planetaplitki.ru
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