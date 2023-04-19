Два тюменских технологических проекта поддержит Агентство стратегических инициатив

Тюменцы предлагают использовать специальный состав из гуаровой камеди. С помощью распылителя средство наносится на груз и образует ровную плёнку. Такое решение, по оценкам специалистов, снизит на десятки млрд рублей в год потери при авто- и ж/д перевозках. При этом уменьшит загрязнение окружающей среды.