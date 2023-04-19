nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 апреля 13:43

Published 19 апреля 13:43

Modified Сегодня, 00:07

Updated Сегодня, 00:07

Изображение материала

Два тюменских технологических проекта поддержит Агентство стратегических инициатив

19 апреля 2023, 13:43
Фото: 1MI
Две тюменские разработки попали в топ-10 новых российских решений, для которых Агентство стратегических инициатив помогут найти партнеров, выстроить коммуникацию с профильными ведомствами и организовать экспертизу. Об этом сообщили в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Одна из компаний — резидент нашего Технопарка «ВостокИнноТех» разработала и тестирует технологию защиты от выветривания и просыпания грузов при транспортировке.

Тюменцы предлагают использовать специальный состав из гуаровой камеди. С помощью распылителя средство наносится на груз и образует ровную плёнку. Такое решение, по оценкам специалистов, снизит на десятки млрд рублей в год потери при авто- и ж/д перевозках. При этом уменьшит загрязнение окружающей среды.

Смесь полностью натуральная: камедь — органического происхождения. Компания строит завод в Тюменской области, чтобы импортозаместить сырье из Индии. Подходящие для отечественного производства сорта гуара уже селекционировали и размножают в Краснодарском крае.

Тюменскую камедь готовы покупать предприятия из 
✔️ топливно-энергетического комплекса,
✔️пищевой промышленности,
✔️фармацевтической и 
✔️косметической отрасли.
Первые опытные образцы продукции будут получены к декабрю 2023.

Подпишитесь
«Мать убийцы»: спасающая внучку тобольская бабушка ответила на острые вопросы
Вчера, 08:35
Каким был известный во всей России тюменский кот-пожарный Семен
Вчера, 07:25
Семье тюменца, участника СВО, отрезали канализацию
30 апреля 08:05
Учителя в Тюменской области зарабатывают в месяц более 52 тысяч рублей
Вчера, 04:28
Страничку известного тюменского кардиохирурга атаковали мошенники
Вчера, 09:57
В тюменском ТРЦ «Кристалл» открывается магазин одежды MAAG. Он заменит Zara
Вчера, 11:29