Два тюменских технологических проекта поддержит Агентство стратегических инициатив

Posted 19 апреля 13:43
Published 19 апреля 13:43
Modified Сегодня, 00:07
Updated Сегодня, 00:07
Одна из компаний — резидент нашего Технопарка «ВостокИнноТех» разработала и тестирует технологию защиты от выветривания и просыпания грузов при транспортировке.
Тюменцы предлагают использовать специальный состав из гуаровой камеди. С помощью распылителя средство наносится на груз и образует ровную плёнку. Такое решение, по оценкам специалистов, снизит на десятки млрд рублей в год потери при авто- и ж/д перевозках. При этом уменьшит загрязнение окружающей среды.
Смесь полностью натуральная: камедь — органического происхождения. Компания строит завод в Тюменской области, чтобы импортозаместить сырье из Индии. Подходящие для отечественного производства сорта гуара уже селекционировали и размножают в Краснодарском крае.
Тюменскую камедь готовы покупать предприятия из
✔️ топливно-энергетического комплекса,
✔️пищевой промышленности,
✔️фармацевтической и
✔️косметической отрасли.
Первые опытные образцы продукции будут получены к декабрю 2023.