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«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам

19 апреля 2023, 02:17
Фото: ЧП Тюмень

Тюменцы жалуются на состояние мостков в Уватском районе

Жители Уватского района пожаловались на скользкие мостки через реку. Информация об этом появилась в паблике «ЧП Тюмень».
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Подписчик паблика рассказал, что администрация никак не реагирует на обращения, поэтому пост в социальных сетях стал последним шансом достучаться до местных властей.

«Уватский район, село Уват, в прямом смысле ходим на грани, в любой момент можно оказаться в воде, перила — это просто бутафория, за них держаться страшно (хлюпенькие)… Для пешеходов, идущих вечером с работы, — это дорога ужаса, лёд трещит повсюду», — написал вчера местный житель.

К вечеру того же дня очевидцы сообщили, что человек пытался пройти уже по сорванному мостку.

В комментариях под постом подписчики посоветовали срочно обратиться в прокуратуру.

Ранее «Наш город» писал, что в Уватском районе суд обязал местных властей расселить жителей аварийного дома по улице Сургутской.

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#Елена Чебоксарова#Лед#Уват#Уватский район#Жалоба#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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