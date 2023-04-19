«Дорога ужаса»: тюменцы ходят на работу по сорванным мосткам

Posted Сегодня, 02:17
Published Сегодня, 02:17
Modified Сегодня, 02:18
Updated Сегодня, 02:18
Подписчик паблика рассказал, что администрация никак не реагирует на обращения, поэтому пост в социальных сетях стал последним шансом достучаться до местных властей.
«Уватский район, село Уват, в прямом смысле ходим на грани, в любой момент можно оказаться в воде, перила — это просто бутафория, за них держаться страшно (хлюпенькие)… Для пешеходов, идущих вечером с работы, — это дорога ужаса, лёд трещит повсюду», — написал вчера местный житель.
К вечеру того же дня очевидцы сообщили, что человек пытался пройти уже по сорванному мостку.
В комментариях под постом подписчики посоветовали срочно обратиться в прокуратуру.
Ранее «Наш город» писал, что в Уватском районе суд обязал местных властей расселить жителей аварийного дома по улице Сургутской.