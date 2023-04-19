Десятки стрелков набирает тюменский военный комиссариат для службы по контракту

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Новобранцам предлагают соцпакет и получение дополнительного образования.
«Военная служба по контракту. Несет службу по охране объектов, а также грузов, перевозимых различными транспортными средствами. Сверяет данные сопроводительных документов с фактическим наличием грузов», - отмечается в одной из вакансий на сайте «Работа России».
Кандидаты должны быть годны к военной службе и иметь среднее профессиональное образования.
В начале апреля «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ищут на службу сотни стрелков. Им предлагают зарплату до 195 тысяч рублей.