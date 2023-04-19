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Десятки стрелков набирает тюменский военный комиссариат для службы по контракту

19 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI

Военному комиссариату требуются десятки тюменских стрелков

По данным сайта «Работа России», 14 апреля Военный комиссариат Тюменской области разместил 35 вакансий для стрелков. Им предлагают зарплату до 35 тысяч рублей.
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Тюмень

Новобранцам предлагают соцпакет и получение дополнительного образования.

«Военная служба по контракту. Несет службу по охране объектов, а также грузов, перевозимых различными транспортными средствами. Сверяет данные сопроводительных документов с фактическим наличием грузов», - отмечается в одной из вакансий на сайте «Работа России».

Кандидаты должны быть годны к военной службе и иметь среднее профессиональное образования.

В начале апреля «Наш город» сообщал, что в Тюменской области ищут на службу сотни стрелков. Им предлагают зарплату до 195 тысяч рублей.

В Тюменской области ищут на службу сотни стрелков. Зарплата - до 195 тысяч рублей
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Тюмень#Александр Мязин
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