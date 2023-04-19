Будьте внимательны: сразу два ДТП с детьми произошло в Тюмени

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Ребенок попал в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.
Еще одно –дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Верхнетарманской накануне вечером. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло в восьмом часу вечера.
По предварительным данным, ребенок выехал на дорогу, автомобилист не успел затормозить. Мальчик получил травмы, врачи оказали ему медицинскую помощь.
Ранее Наш Город писал, что Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов.