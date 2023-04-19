Будьте внимательны: сразу два ДТП с детьми произошло в Тюмени

Два ДТП с детьми произошло в Тюмени

Одно ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Чаплина. Как сообщили изданию NashGorod в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, водитель «Kia Soul» наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу.

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