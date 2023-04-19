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Будьте внимательны: сразу два ДТП с детьми произошло в Тюмени

19 апреля 2023, 07:02

Два ДТП с детьми произошло в Тюмени

Одно ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Чаплина. Как сообщили изданию NashGorod в пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области, водитель «Kia Soul» наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу.
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ДТП

Ребенок попал в больницу. Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Еще одно –дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Верхнетарманской накануне вечером. Водитель автомобиля «Лада Веста» сбил 10-летнего мальчика на велосипеде. ДТП произошло в восьмом часу вечера.

По предварительным данным, ребенок выехал на дорогу, автомобилист не успел затормозить. Мальчик получил травмы, врачи оказали ему медицинскую помощь.

Ранее Наш Город писал, что Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов.

Тюменская область вошла в десятку самых аварийных регионов
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#Олеся Киреева#Автомобилисты#Велосипед#ДТП#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Водители#ГИБДД#Тюмень#Дети#Тюменская область
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