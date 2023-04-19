Бизнесмен Станислав Николаев подарил музею копию иконы XIV века

Posted 19 апреля, 15:05
Published 19 апреля, 15:05
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Глава совета директоров ООО «Меркатор Холдинг» Станислав Николаев и раньше дарил редкие произведения искусства храмам. В частности, Собору Василия Блаженного он передал икону «Спас Москворецкий». Ранее это произведение считали утерянным, но предприниматель нашёл его у частного антиквара.
Что касается копии «Спаса Ярое око», то её в 1852 году написал известный российский художник-реставратор Николай Подключников. Именно Подключников провёл первую реставрацию знаменитых икон Успенского собора.
Директор музея, получившего подарок мецената, Алексей Левыкин отметил, что новая икона вполне может использоваться для выставок. Также он сообщил, что икона является знаковой для музея, в коллекции которого имеется обширная коллекция работ Подключникова.
Станислав Николаев возглавляет ООО «Меркатор Холдинг» — крупнейшую российскую компанию, изготавливающую дорожно-коммунальную технику. Бизнесмен отмечен десятью государственными и региональными наградами, кроме должности в ООО «Меркатор Холдинг» он занимает пост гендиректора ЗАО «Трансстрой».