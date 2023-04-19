Бизнесмен Станислав Николаев подарил музею копию иконы XIV века

Переданная музею копия сделана с иконы, которая называется «Спас Ярое око». Оригинал был написан ещё в XIV веке. Она примечательна тем, что образ Иисуса Христа, представленный на нем, имеет несвойственный Спасителю строгий, испытывающий вид.