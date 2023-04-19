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Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ

19 апреля 2023, 06:06
День открытых дверей в Школу естественных наук ТюмГУ состоится 23 апреля. Выпускников школ ждут по адресу: ул. Перекопская, 15-а, ауд. 111. Начало встречи в 12.00.
Сюжет
Тюмень
«В Школу естественных наук мы набираем талантливых и целеустремленных ребят, которые понимают, чем РНК отличается от ДНК. Знают из химии не только формулу воды, щелкают задачки по физике как орешки и мечтают о том, чтобы нефтяное пятно в океане исчезло, а озоновые дыры затянулись», – говорит Лилия Черемных, заместитель директора ШЕН.

В бакалавриате ШЕН четыре направления подготовки: «Химия» (профиль Промышленная и прикладная химия), «Биология» (профиль Биотехнология), «Физика» (профиль Прикладная физика), «Экология и природопользование» (профиль Промышленная экология). В каждом из них есть продвинутый IT-трек, который позволит студенту решать более интересные и сложные задачи, а также даст выпускнику конкурентное преимущество и выделит на рынке труда.

«Важно, что уже на первом курсе мы начинаем работать в лабораториях, – рассказывает Надежда Ярмоц, студентка ШЕН. – На биологии рассматриваем через микроскоп различные органоиды клетки. В основном имеем дело с клетками дрожжей – сначала "выращиваем" их, готовим препараты, фиксируем, а затем изучаем. На химии работаем с различными реактивами и сложными установками. На физике мы самостоятельно собираем конструкции, а затем с помощью опытов определяем различные физические величины. На землеведении изучаем оболочки Земли, географические периоды и заполняем их характеристики».

В День открытых дверей абитуриентам расскажут о поступлении в ШЕН, познакомят с преподавателями и студентами. Кроме того, ребята поучаствуют в проведении естественно-научных опытов, сыграют в экологическую игру, разрисуют чашки Петри. 

Для регистрации необходимо заполнить анкету.

Добавим, что в этом году на направления подготовки бакалавриата Школы естественных наук ТюмГУ выделено 80 бюджетных мест.

Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

#Олеся Киреева#ТюмГУ#Новости тюмени#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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