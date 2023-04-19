Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:12
«В Школу естественных наук мы набираем талантливых и целеустремленных ребят, которые понимают, чем РНК отличается от ДНК. Знают из химии не только формулу воды, щелкают задачки по физике как орешки и мечтают о том, чтобы нефтяное пятно в океане исчезло, а озоновые дыры затянулись», – говорит Лилия Черемных, заместитель директора ШЕН.
В бакалавриате ШЕН четыре направления подготовки: «Химия» (профиль Промышленная и прикладная химия), «Биология» (профиль Биотехнология), «Физика» (профиль Прикладная физика), «Экология и природопользование» (профиль Промышленная экология). В каждом из них есть продвинутый IT-трек, который позволит студенту решать более интересные и сложные задачи, а также даст выпускнику конкурентное преимущество и выделит на рынке труда.
«Важно, что уже на первом курсе мы начинаем работать в лабораториях, – рассказывает Надежда Ярмоц, студентка ШЕН. – На биологии рассматриваем через микроскоп различные органоиды клетки. В основном имеем дело с клетками дрожжей – сначала "выращиваем" их, готовим препараты, фиксируем, а затем изучаем. На химии работаем с различными реактивами и сложными установками. На физике мы самостоятельно собираем конструкции, а затем с помощью опытов определяем различные физические величины. На землеведении изучаем оболочки Земли, географические периоды и заполняем их характеристики».
В День открытых дверей абитуриентам расскажут о поступлении в ШЕН, познакомят с преподавателями и студентами. Кроме того, ребята поучаствуют в проведении естественно-научных опытов, сыграют в экологическую игру, разрисуют чашки Петри.
Для регистрации необходимо заполнить анкету.
Добавим, что в этом году на направления подготовки бакалавриата Школы естественных наук ТюмГУ выделено 80 бюджетных мест.
Источник: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ