Абитуриентам расскажут о специфике обучения в Школе естественных наук ТюмГУ

В бакалавриате ШЕН четыре направления подготовки: «Химия» (профиль Промышленная и прикладная химия), «Биология» (профиль Биотехнология), «Физика» (профиль Прикладная физика), «Экология и природопользование» (профиль Промышленная экология). В каждом из них есть продвинутый IT-трек, который позволит студенту решать более интересные и сложные задачи, а также даст выпускнику конкурентное преимущество и выделит на рынке труда.