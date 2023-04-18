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Жители Тюмени просят помощи в связи с падением деревьев на Червишевском кладбище

18 апреля 2023, 13:28
Фото: 1MI
Жители Тюмени обратились за помощью в связи с постоянным падением деревьев на Червишевском кладбище. В социальных сетях появились сообщения о том, что за последние полгода падения деревьев привели к разрушению по меньшей мере 5 могил и памятников.

Пост с призывом о помощи был опубликован в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Тюменцы заявили, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее, и жители обращались к смотрителю кладбища, чтобы он передал претензии руководству, но все безрезультатно.

По сообщению "Комсомольской правды - Тюмень", сейчас горожане просят помощи у властей. Однако в мэрии заявили, что средства на восстановление памятников, поврежденных в результате падения дерева, не предусмотрены.

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