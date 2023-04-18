Жители Тюмени просят помощи в связи с падением деревьев на Червишевском кладбище

Пост с призывом о помощи был опубликован в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Тюменцы заявили, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее, и жители обращались к смотрителю кладбища, чтобы он передал претензии руководству, но все безрезультатно.