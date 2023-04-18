Жители Тюмени просят помощи в связи с падением деревьев на Червишевском кладбище

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Пост с призывом о помощи был опубликован в группе "ЧС Тюмень" в социальной сети "ВКонтакте". Тюменцы заявили, что подобная ситуация уже наблюдалась ранее, и жители обращались к смотрителю кладбища, чтобы он передал претензии руководству, но все безрезультатно.
По сообщению "Комсомольской правды - Тюмень", сейчас горожане просят помощи у властей. Однако в мэрии заявили, что средства на восстановление памятников, поврежденных в результате падения дерева, не предусмотрены.