Врачи спасли жизнь 10-летней тюменке с тяжелым осложнием

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
10-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.
«Её доставили в отделение детской реанимации и интенсивной терапии. Из-за осложнения у нее была нарушена деятельность сразу нескольких органов. Состояние ухудшалось, лечение пришлось применить длительное», — отмечает пресс-служба ОКБ №1.
На лечение потребовался месяц. На данный момент пациентка здорова и выписана из больницы.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские мужчины чаще всего умирают в возрасте 40 — 60 лет по причине заболеваний системы кровообращения.