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Врачи спасли жизнь 10-летней тюменке с тяжелым осложнием

18 апреля 2023, 10:18
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли жизнь 10-летней девочке с герпес-вирусом четвертого типа

У маленькой девочки возникли осложнения из-за герпес-вируса четвертого типа. По данным пресс-службы ОКБ №1, тюменским врачам удалось спасти ей жизнь.

10-летняя девочка попала в больницу в тяжелом состоянии.

«Её доставили в отделение детской реанимации и интенсивной терапии. Из-за осложнения у нее была нарушена деятельность сразу нескольких органов. Состояние ухудшалось, лечение пришлось применить длительное», — отмечает пресс-служба ОКБ №1.

На лечение потребовался месяц. На данный момент пациентка здорова и выписана из больницы.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские мужчины чаще всего умирают в возрасте 40 — 60 лет по причине заболеваний системы кровообращения.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Врачи
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