В Тюменской области стремительно умнеют дома

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Самой быстрорастущей категорией стали смарт-розетки. Продажи устройств для экономии электричества увеличились на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором месте находятся интеллектуальные системы освещения, их продажи были выше на 40%. Также покупатели активно приобретали различные датчики, рост в этой категории составил 17%.
Главным элементом умного дома остаются лампы – интеллектуальные системы освещения занимают около 60% продаж умных устройств.
Повышается и объем передачи данных, который приходится на интеллектуальные гаджеты. В Тюменской области рост составил 20% к весне прошлого года. Тренд на «умные» дома чаще всего фиксируется в крупных городах – Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и других. А также в дачных и коттеджных поселках, где именно мобильная сеть чаще всего обеспечивает работу передающих модулей.
«Существенное влияние на спрос оказало снижение средней цены таких устройств на 35%. Производители стали выпускать экономичные решения за счёт упрощения технических параметров, при этом пользователи получают полноценное устройство для автоматизации домашнего пространства. Например, сейчас стоимость умной лампы практически сопоставима со стандартной светодиодной. Если год назад цены в этой категории начинались от 1300 рублей, то сейчас новинки можно приобрести за 699 рублей», - отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов.