В Тюменской области стремительно умнеют дома

Повышается и объем передачи данных, который приходится на интеллектуальные гаджеты. В Тюменской области рост составил 20% к весне прошлого года. Тренд на «умные» дома чаще всего фиксируется в крупных городах – Тюмени, Ишиме, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске и других. А также в дачных и коттеджных поселках, где именно мобильная сеть чаще всего обеспечивает работу передающих модулей.