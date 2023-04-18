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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

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В Тюмени сгорел жилой дом на улице Павлова, дым было видно за километр. Фото

18 апреля 2023, 14:20
Фото: Скрин паблика "ЧС Тюмень".

В заречной части Тюмени сгорело здание. Фото

В областной столице 18 апреля на улице Павлова загорелось здание. По данным подписчиков паблика ВК «ЧС Тюмень», дым от пожара можно было увидеть даже на Воронинских горках.
Фото: скрин ЧС Тюмень

На данный момент информации о причинах возгорания и пострадавших нет. По данным подписчиков паблика, сейчас сюда стягиваются спасатели МЧС и бригады скорой помощи.
Тюменец Евгений Л. сообщил, что сгорел жилой дом его соседа. Информация об инциденте уточняется. 

Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня в районе школы №92 сгорел тёмный седан. Машина восстановлению не подлежит, возгорание произошло из-за замыкания в электропроводке.

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