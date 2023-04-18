В Тюмени сгорел жилой дом на улице Павлова, дым было видно за километр. Фото

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
На данный момент информации о причинах возгорания и пострадавших нет. По данным подписчиков паблика, сейчас сюда стягиваются спасатели МЧС и бригады скорой помощи.
Тюменец Евгений Л. сообщил, что сгорел жилой дом его соседа. Информация об инциденте уточняется.
Ранее «Наш город» отмечал, что сегодня в районе школы №92 сгорел тёмный седан. Машина восстановлению не подлежит, возгорание произошло из-за замыкания в электропроводке.