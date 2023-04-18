В Тюмени сгорел жилой дом на улице Павлова, дым было видно за километр. Фото

На данный момент информации о причинах возгорания и пострадавших нет. По данным подписчиков паблика, сейчас сюда стягиваются спасатели МЧС и бригады скорой помощи.

Тюменец Евгений Л. сообщил, что сгорел жилой дом его соседа. Информация об инциденте уточняется.