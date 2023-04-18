В Тюмени разыскивают 72-летнего дедушку. Фото

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Был одет в синюю куртку с капюшоном и серым воротником, белую тельняшку, синее трико, чёрные ботинки. Ходит медленно, сутулится.
«Приметы: на вид 70-72 года, рост около 170 сантиметров, короткие седые волосы, худощавого телосложения, носит седые усы и бороду», - сообщают в ПО «Белая Сова».
Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (3452) 29-10-40.
Ранее «Наш город» сообщил, что с 14 апреля Поспелова Юрия Геннадьевича. Молодой человек уже давно не связывался с родственниками.