В Тюмени разыскивают 72-летнего дедушку. Фото

Родственники ищут 72-летнего пропавшего дедушку. Фото

В Тюмени с 17 апреля идут поиски Жохова Виктора Николаевича, 1950 года рождения. По данным ПО «Белая Сова», днём он ушел из дома в СНТ «Матмасский» и не вернулся.