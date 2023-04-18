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В Тюмени разыскивают 72-летнего дедушку. Фото

18 апреля 2023, 18:09
Фото: Белая Сова

Родственники ищут 72-летнего пропавшего дедушку. Фото

В Тюмени с 17 апреля идут поиски Жохова Виктора Николаевича, 1950 года рождения. По данным ПО «Белая Сова», днём он ушел из дома в СНТ «Матмасский» и не вернулся.

Был одет в синюю куртку с капюшоном и серым воротником, белую тельняшку, синее трико, чёрные ботинки. Ходит медленно, сутулится.

«Приметы: на вид 70-72 года, рост около 170 сантиметров, короткие седые волосы, худощавого телосложения, носит седые усы и бороду», - сообщают в ПО «Белая Сова».

Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (3452) 29-10-40.

Ранее «Наш город» сообщил, что с 14 апреля Поспелова Юрия Геннадьевича. Молодой человек уже давно не связывался с родственниками.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Поиски
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