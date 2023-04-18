В Тюмени оштрафовали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами

В Тюмени наказали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами

С жалобой на назойливую рекламу в УФАС обратился один из жителей Тюмени. По его словам, на его номер телефона регулярно поступали SMS с заманчивыми предложениями, хотя согласия на получение такой рекламы он не давал.

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