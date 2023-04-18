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В Тюмени оштрафовали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами

18 апреля 2023, 03:34
Фото: 1MI

В Тюмени наказали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами

С жалобой на назойливую рекламу в УФАС обратился один из жителей Тюмени. По его словам, на его номер телефона регулярно поступали SMS с заманчивыми предложениями, хотя согласия на получение такой рекламы он не давал.
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Тюмень

Рекламораспространителем оказалось ООО «СМС центр», так как именно оно владеет сервисом рассылки и заключило прямой договор с ПАО «МТС». Но в документе указано, что рассылка рекламной информации возможно только среди абонентов, предоставивших согласие на ее получение.

Управлением было возбуждено дело по части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Обществу был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. «СМС центр» попытался обжаловать данное решение в Арбитражном суде, однако последний в удовлетворении требований признать незаконным наказание отказался, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УФАС.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в социальных сетях начали рекламировать службу по контракту для представительниц прекрасного пола.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Реклама#УФАС#Тюменское УФАС#Тюмень#Жалобы#Тюменская область#Суд#Штрафы
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