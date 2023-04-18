В Тюмени оштрафовали отправителей SMS-рекламы с микрозаймами

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Рекламораспространителем оказалось ООО «СМС центр», так как именно оно владеет сервисом рассылки и заключило прямой договор с ПАО «МТС». Но в документе указано, что рассылка рекламной информации возможно только среди абонентов, предоставивших согласие на ее получение.
Управлением было возбуждено дело по части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Обществу был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей. «СМС центр» попытался обжаловать данное решение в Арбитражном суде, однако последний в удовлетворении требований признать незаконным наказание отказался, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе УФАС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в социальных сетях начали рекламировать службу по контракту для представительниц прекрасного пола.