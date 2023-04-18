В ТВВИКУ открыли мемориальную доску с именем погибшего в 2022 году командира. Фото

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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По данным информцентра правительства Тюменской области, Владислав погиб 29 августа 2022 года. Известно, что его похоронили в Крыму.
«Это событие очень важно для нас, оно знаковое для курсантов и офицеров училища, мы увековечили память о нашем боевом товарище», - сообщил генерал-майор Дмитрий Евмененко.
Турубара был выпускником ТВВИКУ, был командиром инженерно-сапёрного взвода.
В 2022 году «Наш город» отмечал, что первые сообщения о гибели Владислава появились посте поста в соцсетях мэр города Саки Александра Овдиенко. В начале сентября выпускника ТВВИКУ хотели направить в отпуск.