В Санкт-Петербурге под Невским путепроводом сошли с рельсов вагоны с топливом

Однако, в вагонах находились две цистерны, содержащие авиационное топливо. К счастью, утечки не произошло, что позволило избежать катастрофы и возможного загрязнения окружающей среды. Сейчас на месте инцидента работают специалисты, чтобы ликвидировать последствия произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.