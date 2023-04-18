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В Санкт-Петербурге под Невским путепроводом сошли с рельсов вагоны с топливом

18 апреля 2023, 08:45
В ночь на 18 апреля под Невским путепроводом в Санкт-Петербурге произошел инцидент с грузовым поездом.

По информации от источника «Известий», сошли с рельсов пять вагонов, два из которых опрокинулись. На место происшествия незамедлительно прибыли девять бригад пожарной части.

Однако, в вагонах находились две цистерны, содержащие авиационное топливо. К счастью, утечки не произошло, что позволило избежать катастрофы и возможного загрязнения окружающей среды. Сейчас на месте инцидента работают специалисты, чтобы ликвидировать последствия произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет.

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