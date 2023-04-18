В ресторанах и кафе Тюмени острый дефицит официантов и барменов без опыта работы

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
В городе 93 вакансии. Некоторые фирмы готовы брать молодых людей на обучение и работу (без опыта). Но платят немного от 22 до 30 тысяч в месяц. Даже в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen в центре города официантам предлагают от 27 тысяч рублей.
За быструю и аккуратную работу некоторые рестораны готовы платить 40 – 45 тысяч в месяц.
На данный момент вакансии раздела «официант, бармен, бариста» находятся на 9 месте. Ещё больше предложений от работодателей для водителей, врачей, поваров, разнорабочих и курьеров.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 14 и 15 апреля пройдет ярмарка вакансий. Тут будут крупные компании региона.