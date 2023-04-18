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В ресторанах и кафе Тюмени острый дефицит официантов и барменов без опыта работы

18 апреля 2023, 12:42
Фото: 1MI

Тюменские рестораторы начали испытывать кадровый голод

С 15 апреля в областной столице открылись летние веранды в ресторанах. По данным сайта Зарплата.ру, сейчас в Тюмени наблюдается дефицит официантов и барменов.

В городе 93 вакансии. Некоторые фирмы готовы брать молодых людей на обучение и работу (без опыта). Но платят немного от 22 до 30 тысяч в месяц. Даже в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen в центре города официантам предлагают от 27 тысяч рублей.

За быструю и аккуратную работу некоторые рестораны готовы платить 40 – 45 тысяч в месяц.

На данный момент вакансии раздела «официант, бармен, бариста» находятся на 9 месте. Ещё больше предложений от работодателей для водителей, врачей, поваров, разнорабочих и курьеров.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени 14 и 15 апреля пройдет ярмарка вакансий. Тут будут крупные компании региона.

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Эксклюзив
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