В ресторанах и кафе Тюмени острый дефицит официантов и барменов без опыта работы

В городе 93 вакансии. Некоторые фирмы готовы брать молодых людей на обучение и работу (без опыта). Но платят немного от 22 до 30 тысяч в месяц. Даже в отеле DoubleTree by Hilton Tyumen в центре города официантам предлагают от 27 тысяч рублей.