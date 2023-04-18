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В инфекционное отделение обратились уже 398 тюменцев с клещами

18 апреля 2023, 06:29
Фото: 1MI
389 жителей Тюменской области обратились в инфекционное отделение с укусами клещей

389 жителей Тюменской области обратились в инфекционное отделение с укусами клещей

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что за последнюю неделю 159 жителей региона обращались в больницу по поводу присасывания клещей.
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Тюмень
«Всего в Тюменской области по поводу укуса клеща обратились 398 человек, их них за неделю — 159», — сообщили в департаменте.

Также известно, что от насекомых пострадало уже более 50 детей. Врачи напоминают, что не стоит самостоятельно вытаскивать клеща из тела, а также поверхностно относиться к обращению в больницу.

Необходимо обратиться к специалисту, чтобу удостовериться в том, что клещ не переносил серьезных инфекций, многие из которых могут привести к летальному исходу.

«Даже если вы нашли не присосавшегося клеща, то и в этом случае обязательно обратитесь в медучреждение, возможно ранее он прокусил кожу в другом месте и занес вирус энцефалита или клещевой боррелиоз. Главное — сделайте это в течение первых 72 часов с момента обнаружения на теле клеща», — рекомендует заведующая оперативным отделом скорой медицинской помощи Ольга Качановская.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что основное скопление клещей обнаружено в Тюмени и в Тюменском районе. Пять случаев зафиксировано в Заводоуковском городском округе, четыре в Тобольске. 

#Алиса Вернер#Клещи#Клещевой энцефалит#Инфекция#Инфекционная больница#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Жалоба#Дети#Тюменская область
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