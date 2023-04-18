В инфекционное отделение обратились уже 398 тюменцев с клещами

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:32
«Всего в Тюменской области по поводу укуса клеща обратились 398 человек, их них за неделю — 159», — сообщили в департаменте.
Также известно, что от насекомых пострадало уже более 50 детей. Врачи напоминают, что не стоит самостоятельно вытаскивать клеща из тела, а также поверхностно относиться к обращению в больницу.
Необходимо обратиться к специалисту, чтобу удостовериться в том, что клещ не переносил серьезных инфекций, многие из которых могут привести к летальному исходу.
«Даже если вы нашли не присосавшегося клеща, то и в этом случае обязательно обратитесь в медучреждение, возможно ранее он прокусил кожу в другом месте и занес вирус энцефалита или клещевой боррелиоз. Главное — сделайте это в течение первых 72 часов с момента обнаружения на теле клеща», — рекомендует заведующая оперативным отделом скорой медицинской помощи Ольга Качановская.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что основное скопление клещей обнаружено в Тюмени и в Тюменском районе. Пять случаев зафиксировано в Заводоуковском городском округе, четыре в Тобольске.