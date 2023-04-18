Тюменская бизнес-делегация посетила Кантонскую ярмарку в Китае

Posted 18 апреля 12:23
Published 18 апреля 12:23
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Выставка в Гуанчжоу уникальна тем, что в этом году заявилось рекордное количество участников: на выставке представлено более 35 тысяч экспонентов из 200 стран мира, для освещения всех событий аккредитовано свыше 900 СМИ.
В составе Тюменской делегации принимают участие более 20 предпринимателей, представителей крупного и среднего бизнеса. Задачи, которые поставили перед собой Тюменцы на первый день — найти не только комплектующие детали для производств, но и открыть для себя новые направления деятельности.