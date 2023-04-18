Тюменская бизнес-делегация посетила Кантонскую ярмарку в Китае

В составе Тюменской делегации принимают участие более 20 предпринимателей, представителей крупного и среднего бизнеса. Задачи, которые поставили перед собой Тюменцы на первый день — найти не только комплектующие детали для производств, но и открыть для себя новые направления деятельности.