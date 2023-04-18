Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию с челленджем в Likee

Теперь в каждом магазине «Пятёрочка» за покупки дарят необычные коллекционные монеты. Каждая выполнена в технике состаривания золота, серебра и меди и обладает уникальным дизайном. Юных коллекционеров ждут сокровища и приключения на каждом шагу: монеты можно использовать в качестве фишек в настольной игре и узнать, кто первым доберётся до острова «Пятёрочка». Или играть с друзьями: подбрасывать монеты, стараясь набрать больше всех очков. Также монеты можно использовать в качестве собственной валюты или обмениваться ими с друзьями, собирая недостающие и пополняя свою коллекцию.