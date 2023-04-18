Строительство скандальной развязки завершат в Тюмени до конца года

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
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Перевалов также заявил, что в настоящий момент строительные работы по Червишевскому тракту ведутся активно.
Для данной развязки выделены средства инфраструктурного бюджета. Подобный механизм активно применяется при строительстве одной из улиц в Тюменской слободе. Речь идёт об улице Фармана Саламанова, где до конца года появится школа на 1200 мест.
Напомним, что против строительства этой развязки бунтовали жители Комарово из-за вырубки деревьев.
Ранее «Наш город» писал, что в декабре прошлого года подрядчики занимались заливкой монолитных стоек её опор.