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Строительство скандальной развязки завершат в Тюмени до конца года

18 апреля 2023, 16:16
Фото: 1MI

Развязку на Червишеском тракте в Тюмени закончат к декабрю 2023 года

Строительство развязки на Червишевском тракте будет завершено до конца текущего года. Об этом рассказал начальник ГУС ТО Павел Перевалов в эфире сегодняшней программы «Час Тюмени».
Сюжет
Тюмень

Перевалов также заявил, что в настоящий момент строительные работы по Червишевскому тракту ведутся активно. 

Для данной развязки выделены средства инфраструктурного бюджета. Подобный механизм активно применяется при строительстве одной из улиц в Тюменской слободе. Речь идёт об улице Фармана Саламанова, где до конца года появится школа на 1200 мест.

Напомним, что против строительства этой развязки бунтовали жители Комарово из-за вырубки деревьев.

Ранее «Наш город» писал, что в декабре прошлого года подрядчики занимались заливкой монолитных стоек её опор.

 

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#Елена Чебоксарова#Червишевский тракт#Развязка#Транспортная развязка#Павел Перевалов#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Дороги
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