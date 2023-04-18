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Стало известно, сколько туристов будут отдыхать в Тюмени на майских праздниках

18 апреля 2023, 16:51
Фото: 1MI

Около 100 тысяч гостей приедут на майских каникулах в Тюменскую область

Более 90 тысяч туристов смогут посетить наш регион в предстоящие праздники. Для них уже подготовлены разнобразные предложения. Об этом сообщает издание «Тюменская линия».

Отдыхающие смогут воспользоваться рядом услуг, среди которых следует назвать туристические маршруты «Романовы в Сибири», «В Сибирь по своей воле». В том числе для жителей из других городов подготовлены пакетные туры, в которых есть предложения по брендовым маршрутам региона.

Также приезжие смогут посетить обзорные экскурсии по областной столице и Тобольску.

Руководитель департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала, что в прошлом году на майские каникулы в Тюмень прибыли свыше 90 тысяч туристов, в этом году поток не уменьшится.

Ранее «Наш горд» писал, что в Тюменской области услуги зарубежного туризма возросли в цене.

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#Елена Чебоксарова#Туристы#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Майские праздники#Тюменцы
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