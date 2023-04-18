Стало известно, сколько туристов будут отдыхать в Тюмени на майских праздниках

Отдыхающие смогут воспользоваться рядом услуг, среди которых следует назвать туристические маршруты «Романовы в Сибири», «В Сибирь по своей воле». В том числе для жителей из других городов подготовлены пакетные туры, в которых есть предложения по брендовым маршрутам региона.