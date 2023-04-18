Стало известно, сколько туристов будут отдыхать в Тюмени на майских праздниках

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 17:11
Updated Сегодня, 17:11
Отдыхающие смогут воспользоваться рядом услуг, среди которых следует назвать туристические маршруты «Романовы в Сибири», «В Сибирь по своей воле». В том числе для жителей из других городов подготовлены пакетные туры, в которых есть предложения по брендовым маршрутам региона.
Также приезжие смогут посетить обзорные экскурсии по областной столице и Тобольску.
Руководитель департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова рассказала, что в прошлом году на майские каникулы в Тюмень прибыли свыше 90 тысяч туристов, в этом году поток не уменьшится.
Ранее «Наш горд» писал, что в Тюменской области услуги зарубежного туризма возросли в цене.