Снегопад обрушится на Тюменскую область сегодня

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
По прогнозам синоптиков, день пройдет при переменной облачности, в утренние часы температура воздуха составит -4…-9, днем потеплеет до +2…+7. При этом будет дуть северный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
В среду, 19 апреля, день пройдет преимущественно без осадков, но теплее не станет. Ночью термометры покажут -7…-12, в светлое время суток +3…+8. Ветер сменит направление с северного на западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
В четверг, 20 апреля, в Тюменскую область начнет возвращаться по-настоящему весенняя погода. В этот день воздух прогреется до +8…+13.