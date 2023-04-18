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Published Сегодня, 03:48

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

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Снегопад обрушится на Тюменскую область сегодня

18 апреля 2023, 03:48
Фото: 1MI

Снегопад обрушится во вторник на Тюменскую область

Снег с дождем и северный ветер ожидаются сегодня на территории юга Тюменской области в течение дня. Осадки в регион несет северный антициклон.
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Тюмень

По прогнозам синоптиков, день пройдет при переменной облачности, в утренние часы температура воздуха составит -4…-9, днем потеплеет до +2…+7. При этом будет дуть северный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

В среду, 19 апреля, день пройдет преимущественно без осадков, но теплее не станет. Ночью термометры покажут -7…-12, в светлое время суток +3…+8. Ветер сменит направление с северного на западный и будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

В четверг, 20 апреля, в Тюменскую область начнет возвращаться по-настоящему весенняя погода. В этот день воздух прогреется до +8…+13.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Погода в Тюмени#Тюмень#Тюменская область
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