Полицейские разбираются в межнациональном конфликте в Тобольске

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Источник издания сообщал, что в апреле в Тобольске произошло несколько серьезных стычек с поножовщинами между выходцами из Таджикистана и Узбекистана. Это первый подобный конфликт в Тюменской области с 2016 года.
«Всех участников конфликта еще не установили, не все пострадавшие обратились в больницу, поэтому разборки замалчиваются», — сообщал наш источник.
Тогда силовики не смогли дать оперативного комментария по поводу сложившейся ситуации и потребовали официальный запрос. Мы получили ответ только из СУ СКР по Тюменской области.
«В производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области по обозначенному Вами вопросу процессуальных проверок не проводилось, уголовных дел не расследовалось», — сообщили «Нашему городу».
Стоит отметить, что следователям дело от УМВД по Тюменской области не передавалось, источник «Нашего города», близкий к правоохранительным органам, сообщил, что в СУ СКР по Тюменской области оно, скорее всего, не поступит вовсе.
«Полиция сейчас занимается этим вопросом. Но за рамки бытового конфликта проблема не вышла. А потому они самостоятельно, в рамках закона, будут разбираться с фигурантами, без привлечения следователей», — сообщает наш источник.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что с 38 912 до 116 179 выросло число нелегальных мигрантов в регионе. За 2022 году на миграционный учет поставлено 181 087 человек (+30,6%). Лишь 1 161 иностранец получил разрешение на временное проживание.