Шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводиться не будет

«Бессмертный полк» – это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении ВОВ. 9 Мая традиционно проводится шествие, в котором потомки участников этой войны несут портреты своих отцов, дедов и прадедов. Кроме этого, на портале движения создана Народная летопись, в которую записываются истории тех, чьи изображения несут на шествии.