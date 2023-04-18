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Шествие «Бессмертного полка» в 2023 году проводиться не будет

18 апреля 2023, 11:45
Фото: 1MI
Организаторы международного движения «Бессмертный полк» сообщили, что в этом году вместо традиционного шествия в День Победы будут проведены другие акции.

Как отметила пресс-секретарь движения  Ольга Байбулова, формат одной улицы и одной площади будет изменен. Вместо него мероприятия по чествованию героев Великой Отечественной войны будут проводиться на протяжении всего дня, пишет агентство «Интерфакс».

«Бессмертный полк» – это международное общественное гражданско-патриотическое движение по сохранению памяти о поколении ВОВ. 9 Мая традиционно проводится шествие, в котором потомки участников этой войны несут портреты своих отцов, дедов и прадедов. Кроме этого, на портале движения создана Народная летопись, в которую записываются истории тех, чьи изображения несут на шествии.

Из-за пандемии в 2020 и 2021 годах шествия проводились в онлайн-формате. В минувшем году его снова возобновили в традиционном формате.

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