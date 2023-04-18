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Руководство тюменского предприятия оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку

18 апреля 2023, 14:50
Фото: 1MI

Суд арестовал счета тюменской строительной компании из-за коррупции

Тюменский суд арестовал счета строительной организации за коррупцию и назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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Суд

Как передали в ведомстве, руководитель данной компании помог подрядчику с выигрышем тендера на осуществление работ, но взамен принял от него крупную взятку. Её размер составил 600 тысяч рублей.

Мировой судья признал компанию, которая дала взятку, виновной в административном правонарушении. Теперь её руководство обязано выплатить полмиллиона рублей, в соответствии с первой частью статьи 19. 28 КоАП РФ.

Ранее «Наш город» писал, что директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов в размере свыше 109 млн рублей.

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#Елена Чебоксарова#Предприятие#Взятка#Штраф#Суд#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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