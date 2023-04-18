Руководство тюменского предприятия оштрафовали на 600 тысяч рублей за взятку

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Как передали в ведомстве, руководитель данной компании помог подрядчику с выигрышем тендера на осуществление работ, но взамен принял от него крупную взятку. Её размер составил 600 тысяч рублей.
Мировой судья признал компанию, которая дала взятку, виновной в административном правонарушении. Теперь её руководство обязано выплатить полмиллиона рублей, в соответствии с первой частью статьи 19. 28 КоАП РФ.
Ранее «Наш город» писал, что директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов в размере свыше 109 млн рублей.