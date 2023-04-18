«Росводоканал Тюмень» - призер IНациональной премии «Умный город»

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Примечательно, что в призовой тройке только тюменское предприятие оказывает услуги водоснабжения и водоотведения.
Ситуационный центр «Росводоканал Тюмень» объединил ряд современных программных продуктов. Умные технологии управляют водозаборами и давлением в системе водоснабжения, регулируют работу канализационных и повысительных насосных станций, ведут учет расхода воды, распределения транспорта и многое другое. В результате автоматизации производственных процессов повысилось качество работы предприятия, существенно снизились потери воды при транспортировке и число повреждений сетей.
«Наш ситуационный центр стал своего рода местом притяжения - коллеги из разных городов страны приезжают сюда, чтобы перенять опыт. Мы идем на шаг впереди, но и останавливаться на достигнутом не намерены. Сейчас службы АСУТП и IT предприятия совместно работают над созданием программного продукта нового уровня, который объединит все разрозненные программы в одну, сделает ее работу более надежной и функциональной», - сказала генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
На премию номинировались свыше 200 проектов из 51 субъекта России. В финал вышли более 100 решений, которые могут быть применены и масштабированы по всей стране. По оценкам организаторов Тюменская область стала одним из самых активных регионов.
«Цифровая экономика пронизывает все сферы современной жизни человека, изменяя способы его работы, взаимодействий, принятия решений, обучения и развлечений. Наступившая цифровая эпоха меняет само восприятие города и городской среды», - убежден директор департамента городского хозяйства администрации города Тюмени Владимир Кильтау.