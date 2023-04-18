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«Россети Тюмень» проведут профориентационные встречи со студентами

18 апреля 2023, 13:00
Ежегодный корпоративный проект энергетиков «День компании» стартовал в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО. В течение трех месяцев специалисты «Россети Тюмень» проведут профориентационные мероприятия в 19 вузах и колледжах макрорегиона.
Сюжет
Тюмень

Они познакомят студентов с актуальными направлениями развития отрасли, условиями прохождения практики и стажировки, работы в студотряде «Энергетик» и перспективами построения карьеры в компании.

Крупнейшими партнерами проекта традиционно выступают Тюменский индустриальный и Югорский государственный университеты. Участники встреч получат возможность лично пообщаться с экспертами электроэнергетики.

Так, спикером в ЮГУ и Нефтеюганском индустриальном институте выступит победитель всероссийского чемпионата профессионального мастерства по методике «Агентства развития профессий и навыков», призер Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022», инженер «Россети Тюмень» Валентин Боровицкий. Специалист поделится собственной историей успеха, а также расскажет о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для профессиональной самореализации в отрасли.

С 2021 года участниками инициативы «День компании» стали почти 1,5 тысячи студентов учреждений среднего профессионального и высшего образования Тюменского макрорегиона. В рамках проекта в «Россети Тюмень» поступило более 200 заявок на стажировку и трудоустройство, а лучшие кандидаты получили работу.

#Тюмень#Тюменская область#Олеся Киреева
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