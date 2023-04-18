«Россети Тюмень» проведут профориентационные встречи со студентами

Так, спикером в ЮГУ и Нефтеюганском индустриальном институте выступит победитель всероссийского чемпионата профессионального мастерства по методике «Агентства развития профессий и навыков», призер Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022», инженер «Россети Тюмень» Валентин Боровицкий. Специалист поделится собственной историей успеха, а также расскажет о ключевых навыках и компетенциях, необходимых для профессиональной самореализации в отрасли.