Проект СУЭНКО - призер I Национальной премии «Умный город» в номинации «Энергетика»

Отметим, энергетики постоянно совершенствуют проект-победитель: в прошлом году СУЭНКО совместно с NextGIS реализовали сервис на спутниковых данных о природных пожарах, наводнениях и весенних паводках на территории Тюменской области. Теперь специалисты моментально получают информацию о потенциальных угрозах повреждения объектов электроэнергетики, которые расположены в районах возможных природных катаклизмов.