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Проект СУЭНКО - призер I Национальной премии «Умный город» в номинации «Энергетика»

18 апреля 2023, 06:50
В номинации «Энергетика» Национальной премии «Умный город» проект СУЭНКО «Цифровая модель электрических сетей Тюмени с человеческим лицом» занял второе место. Энергетики разрабатывали модель с 2018 года: с момента ее внедрения средняя продолжительность отключений электроэнергии снизилась на 20%.
Сюжет
Тюмень

Главная задача Национальной премии «Умный город» – выявить цифровые проекты, которые создают комфортную городскую среду и тиражировать успешные российские практики в других регионах. Компании с лучшими проектами наградили за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства. Церемония награждения прошла в Красноярске 14 апреля.

Проект СУЭНКО «Цифровая модель электрических сетей Тюмени с человеческим лицом» - это результат многолетней работы большой команды энергетиков. Ее ключевыми результатами стали улучшение показателей надежности сетей для всех категорий потребителей на 9% (SAIFI), значительное сокращение времени на локализацию и ликвидацию аварийных повреждений на 20% (SAIDI).

 «Модель состоит из 3 технологических информационных платформ, которые в комплексе закрывают все направления для успешной работы СУЭНКО – от эффективного планирования ремонтов и техобслуживания объектов до автоматического управления всей энергосистемой Тюмени, - рассказывает о проекте директор СУЭНКО Данил Анучин.

Сегодня в цифровую модель электрических сетей Тюмени входит автоматизированная система диспетчерского управления СК-11, программно-технический комплекс «Система управления обслуживанием и ремонтом (ТОиР)» и геоинформационной системы NextGIS.Интегрированные комплексы отражают текущую ситуацию в режиме реального времени и позволяет диспетчеру принять самое оптимальное решение в максимально сжатые сроки.

Система отображает информацию об обесточенных на текущий момент потребителях и оборудовании, автоматически уведомляет об этих отключениях. Также уведомления получают операторы контакт-центра, информация сразу же размещается на сайте АО «СУЭНКО».

С учетом внедрения цифровой модели уточнен многолетний план производственной программы СУЭНКО на основе технических паспортов оборудования, истории технических воздействий на электросетевые объекты и результатов испытаний.

Победу СУЭНКО отметили в тюменском правительстве.

«У нас открытый и эффективный диалог с энергетиками, результаты которого положительно влияют на развитие инфраструктуры и комфорт жителей областной столицы. Признание тюменского проекта экспертами Национальной премии говорит о том, что комплекс цифровых инструментов СУЭНКО является одним из лучших в ЖКХ России», – комментирует директор Департамента ЖКХ Семен Тегенцев.

Отметим, энергетики постоянно совершенствуют проект-победитель: в прошлом году СУЭНКО совместно с NextGIS реализовали сервис на спутниковых данных о природных пожарах, наводнениях и весенних паводках на территории Тюменской области. Теперь специалисты моментально получают информацию о потенциальных угрозах повреждения объектов электроэнергетики, которые расположены в районах возможных природных катаклизмов.

#Олеся Киреева#СУЭНКО#Общество#Тюмень#Тюменская область
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