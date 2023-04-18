Повлияет ли изменение в условия получения пенсий на жителей Тюменской области

Как изменения закона о доставке пенсий повлияет на жителей Тюменской области

В соответствии с недавними изменениями, внесенными в Федеральный закон «О почтовой связи», все функции по осуществлению доставки пенсий и иных социальных выплат гражданам на дом с 1 мая 2023 года переходят к АО «Почта России».

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