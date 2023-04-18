Повлияет ли изменение в условия получения пенсий на жителей Тюменской области

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В соответствии с частью 13 статьи 21 Закона № 400-ФЗ и пунктом 26 Правил выплаты пенсий, доставка пенсий производится по желанию пенсионера на его счет или наличными, врученными на дому или в почтовом отделении.
Новые поправки оставляют право на доставку пенсий только за «Почтой России».
«На территории юга Тюменской области доставка пенсии осуществляется исключительно „АО " Почта России». Других (иных) альтернативных доставочных организаций в регионе нет. Изменения 76-ФЗ жителей Тюменской области не затронут», — сообщили «Нашему городу» в ПФР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия с учетом всех праздников.