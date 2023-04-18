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Повлияет ли изменение в условия получения пенсий на жителей Тюменской области

18 апреля 2023, 11:53
Фото: 1MI
Как изменения закона о доставке пенсий повлияет на жителей Тюменской области

Как изменения закона о доставке пенсий повлияет на жителей Тюменской области

В соответствии с недавними изменениями, внесенными в Федеральный закон «О почтовой связи», все функции по осуществлению доставки пенсий и иных социальных выплат гражданам на дом с 1 мая 2023 года переходят к АО «Почта России».
Сюжет
Тюмень

В соответствии с частью 13 статьи 21 Закона № 400-ФЗ и пунктом 26 Правил выплаты пенсий, доставка пенсий производится по желанию пенсионера на его счет или наличными, врученными на дому или в почтовом отделении.

Новые поправки оставляют право на доставку пенсий только за «Почтой России».

«На территории юга Тюменской области доставка пенсии осуществляется исключительно „АО " Почта России». Других (иных) альтернативных доставочных организаций в регионе нет. Изменения 76-ФЗ жителей Тюменской области не затронут», — сообщили «Нашему городу» в ПФР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, когда в мае жителям Тюменской области придут пенсии и пособия с учетом всех праздников.

#Алиса Вернер#Трудовые пенсии#Софинансирование пенсии#Почта#Почта России#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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