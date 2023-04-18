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По всей России отменяют шествие «Бессмертный полк». Власти Тюмени пока молчат

18 апреля 2023, 10:46
Фото: Новые известия

Шествие «Бессмертный полк» отменили в Воронеже и Москве. Власти Тюмени пока молчат

В этом году традиционное шествие «Бессмертный полк» отменяется. По данным «Новых известий», об этом сообщили организаторы мероприятия. Власти Тюмени пока официальных сообщений по этому поводу не делали.

Недавно в администрации Воронежа отметили, что «Бессмертный полк» состоится только в онлайн-формате. Шествие отменили и в Москве. На данный момент Парады Победы отменены в трех регионах — Курской и Белгородской областях, а также в Крыму.

Информации об отмене праздничных мероприятий в остальных российских регионах, в том числе «прифронтовых», пока не было.

Ранее «Наш город» сообщал, что к 9 мая Тюмень украсят флагами и арт-объектами, которые будут посвящены Великой Отечественной войне.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Работа#Военные
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