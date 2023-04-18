По всей России отменяют шествие «Бессмертный полк». Власти Тюмени пока молчат

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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Updated Сегодня, 10:46
Недавно в администрации Воронежа отметили, что «Бессмертный полк» состоится только в онлайн-формате. Шествие отменили и в Москве. На данный момент Парады Победы отменены в трех регионах — Курской и Белгородской областях, а также в Крыму.
Информации об отмене праздничных мероприятий в остальных российских регионах, в том числе «прифронтовых», пока не было.
Ранее «Наш город» сообщал, что к 9 мая Тюмень украсят флагами и арт-объектами, которые будут посвящены Великой Отечественной войне.