Около 10 тысяч тюменских медиков получили спецвыплаты

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Это почти 20 000 рублей на каждого медика. Выплаты осуществляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями. Её получили врачи первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц.
Для её выплаты подавать заявление не нужно. СФР перечислит деньги через неделю, после того, как медицинская организация представляет в отделение фонда необходимый реестр.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская бабушка хочет вернуть выплаты внучки по потере кормильца. Елена Осинцева ждёт ответов из УМВД по Тюменской области по своей жалобе на трату пенсии внучки, мать которой погибла.