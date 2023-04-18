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Около 10 тысяч тюменских медиков получили спецвыплаты

18 апреля 2023, 14:04
Фото: 1MI

Более 10 тысяч медицинских работников Тюменской области получили спецвыплаты

По данным реготделения Социального фонда РФ в Тюменской области 10 240 медработников получили специальную выплату. На эти цели были выделены 200 млн рублей.

Это почти 20 000 рублей на каждого медика. Выплаты осуществляются на основании сведений, направленных медицинскими организациями. Её получили врачи первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц.

Для её выплаты подавать заявление не нужно. СФР перечислит деньги через неделю, после того, как медицинская организация представляет в отделение фонда необходимый реестр.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменская бабушка хочет вернуть выплаты внучки по потере кормильца. Елена Осинцева ждёт ответов из УМВД по Тюменской области по своей жалобе на трату пенсии внучки, мать которой погибла.

Тюменская бабушка пытается спасти выплаты внучки по потере кормильца
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Экономика#Деньги
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