Огромное дерево упало и разбило памятник на кладбище по Червишевскому тракту

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Подобная ситуация на кладбище происходит уже не в первый раз, рассказали подписчики паблика.
«Который уже год ездим и просим обратить внимание вышестоящих органов — никаких сдвигов нет! Вчера были, опять упало огромное дерево. Один памятник разбит», — написал местный житель.
В комментариях подтвердили, что на могилы регулярно падают растения.
«Постоянно там падают деревья. У меня у папы на могиле дважды падали, хотя ничего не предвещало», — рассказала одна из подписчиц.
Ранее «Наш город» сообщал, что на одну из футбольных площадок рухнуло дерево, когда там были дети. К счастью, ребята успели разбежаться.