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Огромное дерево упало и разбило памятник на кладбище по Червишевскому тракту

18 апреля 2023, 02:03
Фото: ЧП Тюмень

Большие деревья падают на могилы по Червишевскому тракту в Тюмени

Тюменцы сообщили, что большое дерево упало вчера на кладбище по Червишевскому тракту. Такой пост появился в паблике «ЧП Тюмень».
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Подобная ситуация на кладбище происходит уже не в первый раз, рассказали подписчики паблика.

«Который уже год ездим и просим обратить внимание вышестоящих органов — никаких сдвигов нет! Вчера были, опять упало огромное дерево. Один памятник разбит», — написал местный житель.

В комментариях подтвердили, что на могилы регулярно падают растения.

«Постоянно там падают деревья. У меня у папы на могиле дважды падали, хотя ничего не предвещало», — рассказала одна из подписчиц.

Ранее «Наш город» сообщал, что на одну из футбольных площадок рухнуло дерево, когда там были дети. К счастью, ребята успели разбежаться.

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#Елена Чебоксарова#Дерево#Кладбище#Происшествия#Жалоба#Новости тюмени#Общество#Червишевский тракт
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