Летом более 10 тысяч подростков Тюмени пойдут на работу

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Ожидалось, что за лето будут трудоустроены почти 10 000 подростков. Они начнут работать со 2 июня.
«Дал поручение специалистам департамента по спорту и молодежной политике подготовить предложения по увеличению числа вакансий на популярные смены», – отметил в своём тг-канале Руслан Кухарук.
Ребята будут работать в пресс-центре, творческих кружках, на экскурсиях. Подростки будут убирать в Тюмени мусор работая в бюджетной организации «Чистый город».
В конце марта «Наш город» сообщал, что родители тюменских школьников пожаловались на плохую организацию приема заявлений в летний лагерь.