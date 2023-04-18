nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Изображение материала

Летом более 10 тысяч подростков Тюмени пойдут на работу

18 апреля 2023, 11:58
Фото: 1MI

Подросткам Тюмени не хватило рабочих мест в «Отрядах мэра»

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук сообщил в своём тг-канале о нехватке рабочих мест для школьников. В первую смену в «Отряды мэра» планировалось привлечь 1,5 тысячи ребят.

Ожидалось, что за лето будут трудоустроены почти 10 000 подростков. Они начнут работать со 2 июня.

«Дал поручение специалистам департамента по спорту и молодежной политике подготовить предложения по увеличению числа вакансий на популярные смены», – отметил в своём тг-канале Руслан Кухарук.

Ребята будут работать в пресс-центре, творческих кружках, на экскурсиях. Подростки будут убирать в Тюмени мусор работая в бюджетной организации «Чистый город».

В конце марта «Наш город» сообщал, что родители тюменских школьников пожаловались на плохую организацию приема заявлений в летний лагерь. 

#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
Подпишитесь
Ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Пугающие фото
Сегодня, 06:38
В инфекционное отделение обратились уже 398 тюменцев с клещами
Сегодня, 06:29
Снегопад обрушится на Тюменскую область сегодня
Сегодня, 03:48
Школа и интернат в Заболотье утопают в фекалиях
Сегодня, 11:32
Полицейские разбираются в межнациональном конфликте в Тобольске
Сегодня, 08:22
Миссия выполнена: тюменских мишек доставили в Тверскую область. Видео
Сегодня, 07:44