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Ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Пугающие фото

18 апреля 2023, 06:38
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы делятся фотокадрами ландшафтного пожара на Велижанском тракте

Жители Тюмени делятся в социальных сетях пугающими и одновременно завораживающими фотокадрами ландшафтного пожара на 8-м километре Велижанского тракта.
Сюжет
Тюмень
Видео: ЧС Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

Горожане отмечают, что в регионе, несмотря на прохладную погоду, сезон пожаров уже начался.

«А ещё тепла толком не было… Не говоря о жаре. Опять кто-то палил траву или выкинул окурок из окна машины». — пишет Сергей С.
Фото: ЧС Тюмень

«Каждый год одно и то же. Пора бы уже и заканчивать с этим. С поджогами нужно бороться самыми жёсткими методами. Их всё-таки лучше пресекать, чем потом тушить», — отмечает Сергей М.

Фото: ЧС Тюмень

Пожар на 8-м километре Велижанского тракта начался накануне во второй половине дня. О площади возгорания не сообщается, но на локализацию огня у пожарных ушло более десятка часов. Локализовать пожар удалось лишь только к утру сегодняшнего дня.

Уже задержан виновник ландшафтного пожара — 46-летний мужчина. Как выяснилось, на поле он занимался обжигом меди, но, к сожалению, потел контроль над огнем. Ему грозит штраф в размере не менее 10 тысяч рублей.

#Валентина Бурнашева#Видео#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Правила пожарной безопасности#Нарушение пожарной безопасности
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