Ландшафтный пожар на Велижанском тракте. Пугающие фото

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Updated Сегодня, 06:40
Горожане отмечают, что в регионе, несмотря на прохладную погоду, сезон пожаров уже начался.
«А ещё тепла толком не было… Не говоря о жаре. Опять кто-то палил траву или выкинул окурок из окна машины». — пишет Сергей С.
«Каждый год одно и то же. Пора бы уже и заканчивать с этим. С поджогами нужно бороться самыми жёсткими методами. Их всё-таки лучше пресекать, чем потом тушить», — отмечает Сергей М.
Пожар на 8-м километре Велижанского тракта начался накануне во второй половине дня. О площади возгорания не сообщается, но на локализацию огня у пожарных ушло более десятка часов. Локализовать пожар удалось лишь только к утру сегодняшнего дня.
Уже задержан виновник ландшафтного пожара — 46-летний мужчина. Как выяснилось, на поле он занимался обжигом меди, но, к сожалению, потел контроль над огнем. Ему грозит штраф в размере не менее 10 тысяч рублей.