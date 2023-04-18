Госкомпания выделит около миллиарда рублей для строительства жилого комплекса

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
В настоящее время организация «ТюменьСтройПроект» получила от предприятия льготный займ в размере более 157 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры для жилого комплекса. Новые строения появятся между Московским трактом и Окружной дорогой.
В пресс-службе «ДОМ.РФ» добавили, что всего на данный проект будет выделенео 811 млн рублей, что позволит установить газовую котельную и провести инженерные сети.
Строительство первых двух очередей должно завершиться через 2 года.
Ранее «Наш город» писал, что за январь — февраль текущего года застройщики возвели более 400 квадратных метров жилья, что превысило показатели прошлых лет.