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Госкомпания выделит около миллиарда рублей для строительства жилого комплекса

18 апреля 2023, 17:12
Фото: 1MI

Государственная организация финансирует развитие ЖК за объездной дорогой в Тюмени

Госкомпания «ДОМ.РФ» профинансирует строительство ЖК «Мотивы» в Тюмени. Информация об этом появилась на её официальном сайте.

В настоящее время организация «ТюменьСтройПроект» получила от предприятия льготный займ в размере более 157 млн рублей на развитие инженерной инфраструктуры для жилого комплекса. Новые строения появятся между Московским трактом и Окружной дорогой.

В пресс-службе «ДОМ.РФ» добавили, что всего на данный проект будет выделенео 811 млн рублей, что позволит установить газовую котельную и провести инженерные сети.

Строительство первых двух очередей должно завершиться через 2 года.

Ранее «Наш город» писал, что за январь — февраль текущего года застройщики возвели более 400 квадратных метров жилья, что превысило показатели прошлых лет.

 

 

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#Елена Чебоксарова#Строительство#Инфраструктура#Инженерная инфраструктура#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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