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Годовалый тюменец опрокинул на себя чайник с кипятком

18 апреля 2023, 04:52
Фото: 1MI

В Тюмени годовалый мальчик обварился кипятком

Годовалый тюменец попал в больницу с термическими ожогами — мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Как пояснили родители малыша, он потянул за провод чайник и в итоге обварился.
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Тюмень

Бригада медиков прибыла на место происшествия через 14 минут после вызова. Ребенку наложили противооожоговые повязки на ноги (туда попал кипяток), после чего доставили в ОКБ № 1 с диагнозом термический ожог 1-2 степени стоп, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли ребенка, который проглотил 2-рублевую монету. С инородным предметом в желудке трехлетний мальчик проходил несколько дней.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Врачи#Скорая помощь#Ожоги#Тюмень#Дети#Тюменская область
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