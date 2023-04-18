Годовалый тюменец опрокинул на себя чайник с кипятком

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Бригада медиков прибыла на место происшествия через 14 минут после вызова. Ребенку наложили противооожоговые повязки на ноги (туда попал кипяток), после чего доставили в ОКБ № 1 с диагнозом термический ожог 1-2 степени стоп, сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские медики спасли ребенка, который проглотил 2-рублевую монету. С инородным предметом в желудке трехлетний мальчик проходил несколько дней.