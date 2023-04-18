Годовалый тюменец опрокинул на себя чайник с кипятком

В Тюмени годовалый мальчик обварился кипятком

Годовалый тюменец попал в больницу с термическими ожогами — мальчик опрокинул на себя чайник с кипятком. Как пояснили родители малыша, он потянул за провод чайник и в итоге обварился.

Сюжет Тюмень