Черный риэлтор обманула жителей Тюмени на 12 млн рублей и забрала их квартиры

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
«Осужденная обращалась к жительницам Тюменской области, получившим сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняла их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья для обналичивания денежных средств», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Более того, она искала владельцев квартир для обналичивания сертификатов. Денежные средства она делила с их владельцами. Квартиры в дальнейшем женщина продавала третьим лицам.
Суд приговорил Светлану Спичеву к 8,5 годам лишения свободы. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления.
В прошлом Светлана Спичева работала директором риэлторской фирмы «Престиж». Предполагается, что женщина обманула 17 тюменцев на общую сумму более 30 млн рублей. Она обманом завладела правоустанавливающими документами и без ведома собственников продала их жилплощадь . Агентство недвижимости «Престиж» заработало в областной столице в 2005 году. Через 12 лет фирма была ликвидирована.
Кроме того, в 2016 Спичева похитила у своей знакомой 450 тысяч рублей. Для этого тюменка подыскала не осведомленного о ее преступных планах мужчину, готового под залог недвижимости предоставить денежные средства. Осужденная предложила знакомой заключить фиктивный договор займа под залог имеющейся у нее квартиры, обещая выплатить ей за это вознаграждение. Осужденная выплатила знакомой небольшое вознаграждение, а остальной суммой распорядилась по своему усмотрению.