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Черный риэлтор обманула жителей Тюмени на 12 млн рублей и забрала их квартиры

18 апреля 2023, 12:20
Фото: 1MI

В Тюмени аферистка обманула людей на 12 млн рублей забрав их квартиры

В областной столице 57-летняя аферистка Светлана Спичева обманула нескольких тюменцев на 12 млн рублей. По данным прокуратуры Тюменской области, преступления произошли в период с 2015 по 2017 год.
«Осужденная обращалась к жительницам Тюменской области, получившим сертификат на материнский (семейный) капитал, и склоняла их заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья для обналичивания денежных средств», - отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Более того, она искала владельцев квартир для обналичивания сертификатов. Денежные средства она делила с их владельцами. Квартиры в дальнейшем женщина продавала  третьим лицам.

Суд приговорил Светлану Спичеву к 8,5 годам лишения свободы. Ранее она уже была судима за аналогичные преступления.

В прошлом Светлана Спичева работала директором риэлторской фирмы «Престиж». Предполагается, что женщина обманула 17 тюменцев на общую сумму более 30 млн рублей. Она обманом завладела правоустанавливающими документами и без ведома собственников продала их жилплощадь . Агентство недвижимости «Престиж» заработало в областной столице в 2005 году. Через 12 лет фирма была ликвидирована.

Кроме того, в 2016 Спичева похитила у своей знакомой 450 тысяч рублей. Для этого тюменка подыскала не осведомленного о ее преступных планах мужчину, готового под залог недвижимости предоставить денежные средства. Осужденная предложила знакомой заключить фиктивный договор займа под залог имеющейся у нее квартиры, обещая выплатить ей за это вознаграждение. Осужденная выплатила знакомой небольшое вознаграждение, а остальной суммой распорядилась по своему усмотрению.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные#Уголовные дела
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