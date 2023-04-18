Черный риэлтор обманула жителей Тюмени на 12 млн рублей и забрала их квартиры

Кроме того, в 2016 Спичева похитила у своей знакомой 450 тысяч рублей. Для этого тюменка подыскала не осведомленного о ее преступных планах мужчину, готового под залог недвижимости предоставить денежные средства. Осужденная предложила знакомой заключить фиктивный договор займа под залог имеющейся у нее квартиры, обещая выплатить ей за это вознаграждение. Осужденная выплатила знакомой небольшое вознаграждение, а остальной суммой распорядилась по своему усмотрению.