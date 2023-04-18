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Большой пожар на Велижанском тракте локализовали поздно ночью

18 апреля 2023, 01:11
Фото: ЧС Тюмень

Сотрудники МЧС сообщили о локализации ландшафтного пожара в Тюмени

Пожар сухой травы и растительности на 8 км Велижанского тракта был локализован поздно ночью. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Сюжет
Огонь

Растительность загорелась 17 апреля в дневные часы. На месте ликвидации огня работали 37 человек и 12 единиц техники, среди них были привлечены 21 сотрудник и 5 машин от МЧС РФ.

Работы по тушению ландшафтного пожара продолжатся сегодня днем.

Вчера тюменцы наблюдали огонь с разных концов города и неоднократно сообщали об этом в социальных сетях.

Ранее мы писали, что в районе Велижанского тракта  могла вспыхнуть сухая трава. 

 

 

 

Видео: ЧС Тюмень
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