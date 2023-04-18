Большой пожар на Велижанском тракте локализовали поздно ночью

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Published Сегодня, 01:11
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Растительность загорелась 17 апреля в дневные часы. На месте ликвидации огня работали 37 человек и 12 единиц техники, среди них были привлечены 21 сотрудник и 5 машин от МЧС РФ.
Работы по тушению ландшафтного пожара продолжатся сегодня днем.
Вчера тюменцы наблюдали огонь с разных концов города и неоднократно сообщали об этом в социальных сетях.
Ранее мы писали, что в районе Велижанского тракта могла вспыхнуть сухая трава.